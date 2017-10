Taani naissulgpallurid: oleme edukad, sest armastame teineteist!

Taanlannade sportlik edu on olnud rohke – 2012., 2014., 2016. ja 2017. aastal krooniti nad Euroopa meistriteks, 2013 ja 2017 võideti MM-pronks ja 2015 MM-hõbe. Ka mullustel Rio de Janeiro olümpiamängudel võideti üheskoos hõbemedal.

«Üks põhjuseid, miks oleme nii heaks saanud, on meie eraeluline suhe. Armastame teineteist ja armastame sulgpalli mängida. Rõõm, mida paljud meie puhul väljakul näevad, ei ole raasugi teeseldud, vaid siiras – meile mõlemal meeldib tipptasemel mängida ja seda kõike koos kogeda,» rääkis Pedersen.

Teleintervjuus rääkisid Pedersen (31) ja Juhl (33), et eraelus sai neist paar 2009. aastal ning väljakul aasta hiljem. Avalikustamisega ei kiirustatud kahel põhjusel. «Esiteks soovime koos Christinnaga, et meid käsitletaks sportlike saavutuste, mitte eraelulise seiga põhjal. Nüüd, kui see esimene on käes, tundsime, et on õige aeg tollest teisest asjast avalikult rääkida,» sõnas Juhl.

Teine põhjus suhte saladuses hoidmiseks oli turvalisus, sest mitmed olulised sulgpallivõistlused toimuvad riikides, kus samasooliste lähisuhted põlu all või suisa kuritegelikud. «Seetõttu otsustasimegi mitte avalikustada suhet enne, kui oleme sportlikus mõttes soovitu saavutanud, sest pidime arvestama võimalusega, et me ei saa enam mõnes riigis võistelda,» rääkis Juhl.

«Ega me tea, mis nüüd ees ootab, aga loodetavasti nähakse meis endiselt sulgpallureid nagu seni. Kõige halvemal juhul saame tapmisähvardusi, mille puhul peame võib-olla oma võistluskalendrit korrigeerima. Aga meie karjäär on juba faasis, kus pole probleem mõni turniir vahele jätta,» lausus Pedersen.

Suhte teleintervjuus avalikustamine on ilmselgelt seotud ka naiste sooviga tekitada põnevust nende sel kuul ilmuva autobiograafilise raamatu «Unikaalne partnerlus» suhtes.

Christinna Pedersen (vasakul) ja Kamilla Rytter Juhl mullustel Rio de Janeiro olümpiamängudel. /Kin Cheung/AP

