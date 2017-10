Red Bull loodab peagi tagalat kindlustada

Daniel Ricciardo leping meeskonnaga lõppeb 2018. aasta hooaja järel, Max Verstappen on seotud kuni 2019. aasta lõpuni. Austraallase vastu on huvi üles näidanud mõlemad tippmeeskonnad Mercedes ja Ferrari, hollandlase üleminek parematele jahimaadele pole samuti välistatud.

«Meie selge eesmärk on mõlemad sõitjad hoida meeskonnas kuni 2020. aasta lõpuni,» kommenteeris Red Bulli meeskonna juht Christian Horner. «Mõlemad sõitjad naudivad meeskonnas olemast ning me tahame, et nad sõidaksid Red Bulli masinatega ka tulevikus.»

Ricciardo on käimasoleval hooajal võitnud ühe võidusõidu (Aserbaidžaanis) ning jõudnud koguni üheksal korral poodiumile. Verstappen võidutses Malaisias, auhinnatseremooniale on hollandlane jõudnud kolmel korral. Punktiarvestuses hoiavad sõitjad vastavalt neljandat ja kuuendat positsiooni.