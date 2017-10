Wilson: Tänak on kindlasti Walesis väga kiire

M-Sport tegi võimsa avalduse tiitli suunas Kataloonia rallil, kui suurendas Hyundaiga vahe 83-punktiliseks. Järgmine etapp sõidetakse oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel Walesis, kus võivad meistritiitli kindlustada sõitjate arvestuses Sebastien Ogier ja meeskonna arvestuses M-Sport.

«Lõppude lõppuks tegi Sebastien suure sammu meistritiitli suunas ning hea uudis on ka see, et Ott Tänak möödus üldarvestuses Thierry Neuville’ist,» rääkis Wilson võistlussarja koduleheküljele. «Me teame, et Ott on Suurbritannias väga kiire ja ma arvan, et näeme hooaja lõpus vägevat heitlust.»

Walesi rallil on M-Sport meeskonna peamine eesmärk, et mõlemad kõik masinad võidusõidu lõpetaksid. «Kui me sellega saame hakkama, siis teenime piisavalt palju punkte, et tiitel kindlustada. Arvan, et kui me selleks võimelised pole, siis me ei vääri seda,» sõnas Wilson.

Sõitjate arvestus: 1. Ogier 198 (M-Sport), 2. Tänak 161 (M-Sport), 3. Neuville 160 (Hyundai), 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) 123, 5. Dani Sordo (Hyundai) 94, 6. Elfyn Evans (M-Sport) 93.

Meeskondlik arvestus: 1. M-Sport 358, 2. Hyundai 275, 3. Toyota 225, 4. Citroen 198.