Galerii: maagiline Messi vedas argentiinlased kübaratrikiga ikkagi MMile

Lõuna-Ameerikale omane trall, kus eesmärk pühendab sageli abinõu, algas juba tunde enne mängu, kui selgus, et Ecuadori peatreener Jorge Célico ei tohi meeskonda õhtuses kohtumises juhendada. Põhjus lihtne – eelmises voorus Tšiili vastu peetud mängu ajal pidas Célico maha tulise vaidluse tšiillaste tähe Arturo Vidaliga ning vähe jäi puudu, et mehed oleksid omavahel kättpidi kokku läinud. Miks pidi CONMEBOLi juhtkond nii tähtsa otsuse langetama vaid loetud tunnid enne üliolulist kohtumist, jäägu parem vandenõuteoreetikute arutada...

Samal ajal püstitati Buenos Aireses alaliidu peakorteri ümber igaks juhuks piirdeaedu, et MMilt eemalejäämise korral eeldatavalt vihaseid rahvamasse eemal hoida. Heasoovijad üritasid aga Quitosse jõudnud koondise treeningule sokutada «ravitsejat» ehk skeptikute sõnutsi nõida. 56-aastane Manuel de Gorina ei tegelevat siiski kitsede-kukkede veristamise ega muud laadi musta maagiaga, vaid «tekitab positiivset ja nullib negatiivset energiat», nagu tema abilised väljaandele Olé selgitasid.

Been sent these by a contact in Argentina. Security barriers prepared for the AFA headquarters should Arg not qualify tonight pic.twitter.com/LgvQFVFwEd