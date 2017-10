Tuntud ralliguru selgitas Tänaku ja Toyota säutsu tagamaid

Clark kirjutas eile Twitterisse: «Infole lähedal seisva allika sõnul on Toyota ja Tänaku diil tehtud.» Mõni tund hiljem rääkis ta talle teada olevast infost oma rallimaailma telgitaguseid avavas saates lähemalt.

«Alustame juttu sellest, millest ma arvan, et me sellel nädalal kõik kuuleme. Kui mitte sel nädalal, siis järgmisel. Jutt käib muidugi Ott Tänakust ja Toyotast,» juhatas Clark saate sisse.

«Mõni nädal tagasi rääkis Ott, et tahab jääda M-Sporti – ta tahab olla meeskonna esisõitja, autot arendada ja ta tunneb end tiimis mugavalt. Seda kõike ma usun, kuid lõpuks on rahal oma osakaal. Ning mina usun, et Mäkinen on talle pakkunud üsna korralikku palka. Võib-olla ka kolme-nelja aasta pikkust lepingut,» ütles Clark.

Briti hinnangul on just pikk leping põhjus, miks Tänak eelistaks Toyotat. «Iga noore sõitja jaoks, kellele on kodus perekond, on tähtis enda tulevik ära kindlustada. Sõitjate jaoks on sama oluline ka ambitsioon tulla maailmameistriks. Millised on tema võimalused seda teha Toyotas?» küsis Clark.

Edasi rääkis Clark, et Toyota on tänavu küll kohati väga head kiirust näidanud, kuid auto pole olnud kuigi vastupidav. Ühe põhjusena, miks Tänaku Toyotasse minek oleks suur risk, tõi ta välja meeskonna soomlastest juhid. «Muidugi on soomlastel eestlastega seos, kuid Tänak oleks seal ikkagi välismaalane. Kuidas teda seal koheldakse? Kindlasti mitte halvasti. Kuid kas seal hakatakse soomlasi eelistama? Aja pikku ilmselt küll ning see Tänakule ei meeldiks. Peame ootama ja vaatama.»

Kuigi Clark ei rääkinud 100 protsenti kindlas kõneviisis, et Tänak on Toyotaga lepingu sõlminud, ütles ta, et tema allikas on väga hea. «Ma ütlen teile, et ta tõesti on hea!»

Kuula Colin Clarki juttu Tänakust pikemalt siit: