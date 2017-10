Video: karmilt kukkunud tipprattur vabanes teda tagasi hoidnud lisagrammidest

Kahekordne Hispaania meister aitas mullu Nairo Quintana Hispaania velotuuri üldvõidule, kuid pidi võistluse ise pärast karmi kukkumist katkestama. Rojas viidi pärast õnnetust haiglasse, kus talle tehti koheselt operatsioon. Operatsiooni käigus paigaldasid arstid tema jalga metallvarda ja kaks väiksemat metallosa, millest eile mees lõpuks vabanes.

Rojas alustas tänavust hooaega märtsis ning saavutas tippvormi Vueltaks, kus jõudis mitmel etapil poodiumile. Velotuuri üldarvestuses teenis ta 22. koha.

«Operatsioon möödus ideaalselt. Olen nüüd tänu arstidele mõne grammi jagu kergem,» kirjtuas jalgrattur pärast operatsiooni Twitterisse.

Video Rojase möödunud aasta kukkumisest:

Crash from @jjrojillas. Unfortunately looks like his #LV2016 is over. pic.twitter.com/sR9Qo0RUX5