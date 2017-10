Tänak on kahes arvestuses MM-sarja parim sõitja

Nimelt on Tänak jõudnud 168 kiiruskatsel kuue parema hulka, teine on selles arvestuses Huyndai sõitja Thierry Neuville (151), kolmas Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier (139). Lisaks on Tänak juhtinud rallit 40 katse järel. Täpselt sama number on ette näidata Neuville’il, suure sammu nende kahe püüdmiseks astus eelmisel rallil Citroeni sõitja Kris Meeke (38).

Rallivõitude arvestuses on ainuliider Neuville, kes triumfeeris Prantsusmaal, Argentiinas ja Poolas. Kahel korral on poodiumi kõrgeimale astmele pääsenud Ogier, Tänak ja Meeke. Kõige rohkem on auhinnatseremoonial käinud Ogier, kes on kaheksal etapil esikolmikusse jõudnud. Prantlasele järgnevad kuue poodiumikohaga Tänak ja Neuville.

Järgmine etapp sõidetakse oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel Walesis, kus võivad meistritiitli kindlustada sõitjate arvestuses Ogier ja meeskonna arvestuses M-Sport.

Sõitjate arvestus: 1. Ogier 198 (M-Sport), 2. Tänak 161 (M-Sport), 3. Neuville 160 (Hyundai), 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) 123, 5. Dani Sordo (Hyundai) 94, 6. Elfyn Evans (M-Sport) 93.

Meeskondlik arvestus: 1. M-Sport 358, 2. Hyundai 275, 3. Toyota 225, 4. Citroen 198.