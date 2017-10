Barcelona läheb taaskord Coutinhot jahtima

Barcelona proovis brasiillast enda juurde meelitada ka suvel ning kuigi Coutinho oli igati nõus Kataloonia klubiga liituma, ei olnud Liverpool valmis mängijat müüma. Barcelona tegevdirektor Oscar Grau kinnitas eile, et uuele katsele minnakse jaanuaris.

«Oleme valmis Coutinho talvel ära ostma. Oleme valmis kõigi mängijate jaoks, keda meie klubi vajab. Aga tuleb meeles pidada, et kui me toome kellegi sisse, peab keegi ka lahkuma,» ütles Grau. Üheks tõenäoliseks lahkujaks on Portugali koondise jalgpallur Andre Gomes, kes on liitumas Tottenhamiga.