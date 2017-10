Nico Rosberg ootab pingsalt hooaja lõppu

MM-sarja lõpuni on jäänud neli etappi ning liider Lewis Hamiltoni edu Vetteli ees on 59 punkti. Britt võib meistritiitli kindlustada juba järgmisel nädalavahetusel, kuid Rosberg usub, et Vettel teeb hoolimata suurest punktivahest kõik endast oleneva, et Hamilton peab lõpuni pingutama.

«Sebastianil on väga raske nüüd,» sõnas 32-aastane Rosberg. «Hamiltonil on võimsas hoos, kõik sujub tema tahtmist mööda. Sebastian vajab imet, et tulla sellest seisust välja, aga ta on võitleja ning ei anna alla. Saab olema põnev vaadata, kuidas olukord kulmineerub.»

Järgmine etapp sõidetakse Texases Austini (USA) ringrajal. Möödunud hooajal võidutses seal Rosbergi ja Daniel Ricciardo ees Hamilton. Vettel platseerus viiendale kohale.