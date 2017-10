Täna otsepildis: kas Kalev/Cramot ootab ees kõigi aegade tugevaim Unics?

Mängu eel:

Kalevit seovad Unicsiga soojad mälestused – just selle klubi särgis võitis meie abitreener Martin Müürsepp 13 aastat tagasi FIBA EuroCupi, neli aastat tagasi sai Kalev/Cramo aga Unicsi üle klubi ajaloo ühe uhkeima võidu, kui kodus vastast numbritega 60:57 šokeeriti.

See oli ka ainus kord, kui seni peetud 14 kohtumises võit meile jäi. Korra suutsime mängu lisaajale viia ja veel kaks korda on kaotusnumbrid jäänud alla 10 punkti. Nii et ainuüksi ajalooliselt ei ole meie väljavaated kuigi roosilised. Omaette teema on UNICSi reaalne võimekus: kui mullu ligi 15 miljoni euro suuruse eelarve juures klubiomanike ootusi ei õigustatud (Ühisliigas viies), vahetati välja pea kogu koosseis eesotsas peatreener Jevgeni Pašutiniga.

Uueks peatreeneriks on aastaid Kreeka koondise abitreenerina töötanud Dimitris Priftis. Mängijatest jäid alles vaid mängujuhid Joaquin Colom (28, 188) ja Anton Ponkrašov (31, 200) ning klubis kuuendat hooaega alustav Kostas Kaimakoglou (34, 206).

Uutest meestest nimekaimad on kevadel Itaalia liiga MVPks (Venezia) nimetatud Melvin Ejim (26, 201), kevadel EuroCupi võitnud (Unicaja) Jamar Smith (30, 191) ja Gaboni päritolu Stephane Lasme (34, 203), kes võitnud Euroopas viis erinevat meistritiitlit. Kvaliteeti lisavad tugevates NCAA ülikoolides mänginud Trent Lockett (26, 196) ning Läti koondislane Martins Meiers (26, 208). Et meeskond on suudetud juba hooaja alguses ühes taktis tegutsema panna, näitavad kahes esimeses ametlikus mängus saadud vägevad võidud – Ühisliigas alistati favoriitide hulka kuulub Zenit koguni 94:60 (Lasme 20+7 lp, Colom 16+10 rs), EuroCupil aga Andorra 76:68 (Smith 15, Colom 13).

Kalev/Cramo kõikidest tänavuse hooaja Ühisliiga mängudest teevad otseülekande Postimees.ee ja Kanal 12.