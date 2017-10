Kaia Kanepi katsetab Moskvas koostööd Novak Djokovici endise treeneriga

41-aastane serblane Vemić jõudis mängijakarjääri jooksul ATP edetabelis 146. kohale. Märksa edukam oli ta paarismängus, kus kerkis korra isegi 31. tabelireale ning jõudis Prantsusmaa lahtistel ja Austraalia lahtistel poolfinaali. Seejuures on Vemić mängnud isegi Kanepi vastu, kui oli 2009. aasta US Openil paaris Flavia Pennettaga. Avaringis alistati Kanepi ja Michal Mertinak kolmes setis 3:6, 6:4, 10:2.

Mängijakarjääri lõppedes asus Vemić juhendama Andrea Petkovici, aidates tal jõuda maailma edetabelis üheksandale kohale. Aastatel 2011-13 kuulus Vemić kaasmaalase Novak Djokovici treeneritetiimi, aidates koos Marian Vajdaga Djokovicil jõuda kaks korda Austraalia lahtiste ja korra USA lahtiste võiduni. Ka veel 2016. aastal juhendas Vemić Djokovici Miami lahtistel.

Lisaks töötas Vemić alates 2013. aastast Serbia Davis Cupi meeskonna treeneritetiimis ja juhendas mullu Serbia koondist Rio olümpiamängudel. Alates 2016. aasta augustist asus ta aga ametisse maailma kõigi aegade edukaima meespaari ehk vendade Bob ja Mike Bryani treenerina.

Kanepi jaoks on Kremli turniiri esimene pärast üliedukat US Openit, kus ta jõudis veerandfinaali. Moskvas peetaval Kremli karikaturniir on esimese paigutusega viimasel kahel aastal samal turniiril triumfeerinud venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 8.). Tipptennisiste on teisigi, nende hulgas prantslanna Kristina Mladenovic (WTA 13.), lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 17.), ameeriklanna Coco Vandeveghe (WTA 22.). Põhitabelis algavad mängud teisipäevast. Kanepil tuleb turniiri alustada laupäeval algavast kvalifikatsioonist, kus osaleb 28 mängijat.

Kuus aastat tagasi peetud Kremli karikaturniiril pääses Kanepi finaali, kuid kaotas siis 6:3, 6:7 (1), 5:7 slovakitar Dominika Cibulkovale.