Jalgpalli otsepilt: kullast mõtlev Levadia külastab lemmikvastast Paidet

Mängu eel:

Paide on liigatabelis seitsmendal kohal, kuid mitte veel turvaliselt, sest enne vooru algust jääb üheksandal real olev Viljandi Tulevik neist kuue punkti kaugusele. Levadia jahib liidrit Florat ega tohi libastuda, neli vooru enne hooaja lõppu ollakse Florast nelja punkti kaugusel.

Sel hooajal on Paide ja Levadia omavahel kohtunud koguni neli korda, sest lisaks kolmele liigamängule mindi vastamisi ka karikasarjas. Kui seal võitis Levadia 3:1, siis kolmes liigamängus on Paidest jagu saadud skooridega 7:0, 5:2 ja 8:0 ehk Paide on olnud Levadia jaoks meeskond, kellele on sel hooajal löödud kõige rohkem väravaid.