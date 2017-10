Maailma esireket nõuab Prantsusmaa ametnikult suurt valuraha

Aastatel 2007-2010 Prantsumaa valitsusse kuulunud Bachelot väitis eelmise aasta märtsikuus, et Nadali 2012. aastal peetud seitsme-kuuline võistluspaus oli ilmselt tingitud positiivsest dopinguproovist, mis mätsiti kinni. Nadal kaebas seepeale Bachelot' kohtusse ning nüüd nõutakse prantslannalt ka suurt valuraha.

Nadali advokaat Patrick Maisonneuve selgitas kohtule, et Bachelot' avaldus raskendas Nadali koostööd sponsoritega, Bachelot's kaitsja Olivier Chappuis sõnas aga, et hispaanlast pole ükski toetaja jätnud.

Nadal on varemgi öelnud, et kavatseb enda mainet kaitsta nii kuis võimalik. «Kavatsen kaitsta enda mainet ja väärtusi, mille eest olen kogu karjääri vältel seisnud. Tahan vältida olukordi, et mind saaks meedia kaudu valesüüdistustega halba olukorda panna, kui tõendid puuduvad,» rääkis Nadal.

Hispaanlane jätkab Shanghai turniiril muljetavaldavat aastat, alistades veerandfinaalis kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 6:4, 6:7 (4) 6:3 kuuenda asetusega bulgaarlase Grigor Dimitrovi. Käimasoleval kalendriaastal kümnendasse poolfinaali jõudnud Nadal on vaieldamatult karjääri parimas vormis. Nendest kümnest korrast on hispaanlane turniiri võitnud koguni kuuel korral.