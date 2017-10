Täna: kas Klavan pääseb Manchester Unitedi vastu platsile?

ENNE MÄNGU:

Jürgen Kloppi hoolealused kaotavad pärast seitset mänguvooru esimest positsiooni hoidvale Manchester Cityle ja teisel kohal olevale Manchester Unitedile seitsme punktiga.

Eilsel pressikonverentsil rääkis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, et Klavani suurim konkurent keskkaitses Dejan Lovren saab kohtumises kaasa teha. See tähendaks seda, et Klopp eelistaks tänases mängus keskkaitsepaari Joel Matip - Lovren.

«Lovren on mängukõlblik. Tal olid seljavalud, mis viivad omakorda kubemelihase probleemideni,» täpsustas Klopp, kuid avaldas lootust, et horvaat on algkoosseisus.