Tänak Saaremaal Walesi ralliks harjutada ei saa: siin tuleb rohkem ellu jääda

Kui palju Tänak Walesi ralliks harjutada saab? «Ega siin harjutada pole midagi, siin tuleb rohkem ellu jääda. Päris huvitavad olud. Georg (Gross) arvas, et tuleb keerulisem katse, aga saime korralikult hakkama,» sõnas Tänak viienda katse lõpus ralliraadiole.

«Üldiselt on isegi pidamist rohkem kui eile, aga olud on palju raskemad. Jäljes on väga hea sõita, aga kohati on pahad kohad pahade kividega. Päris keeruline on,» tunnistas ta.

Tänaku edu on Saaremaa rallil viie katse järel Siim Plangi ees +1.13,20. Vaata Postimehe otsepilti SIIT.