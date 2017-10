Massa tahab jätkata: Williamsil oleks minuta palju raskem

Vormelimaailma kaardipaki lõi eelmisel aastal segamini maailmameister Nico Rosberg, kes pärast hooaja viimast etappi karjääri lõpetas. Mercedes pidi ootamatult hakkama talle asendajat otsima ja lõpuks jäädi pidama Williamsi mehe Valtteri Bottase juures.

Kuigi Williams püüdis soomlast enda juures hoida, siis raha võimule nad vastu ei saanud. Uues olukorras pöörduti Massa poole ja uuris, kas vanameister oleks nõus veel ühe hooaja kuninglikus sarjas sõitma ning brasiillane jäi nõusse. Sõitjate arvestuses on Massa 34 punktiga 11. kohal, tiimikaaslane Lance Stroll on temast kaks punkti maas.

Teadupärast on Williams järgmiseks aastaks lepingu sõlminud Lance Strolliga, kuid ebaselge on teise sõitja positsioon. Autosport andmetel on antud kohale kolm kandidaati. Nendeks võidusõitjateks on Massa, kuninglikku sarja naasmise mõtteid hellitav Kubica ja meeskonna varusõitja Paul di Resta. Massa ei taha aga karjääri veel lõpetada.

«Olen motiveeritud jätkama. Võtan sellest autost parima ning teeme meeskonnaga parimat koostööd. Williamsil oleks ilma minuta palju raskem,» sõnas ta F1i-le. «Kui Williams läheb sama rada pidi ning jätkab (minuga – toim), käitutakse kui professionaalne tippmeeskond. Kui ei, mõtlevad nad teistsuguseid asju.»