Williamsi põhjustatud traagilises autoavariis ilmnes uusi detaile

Avarii leidis aset juba 9. juunil Floridas. USA meedia teatel sõitis Williams punase tulega ristmikule. Samal ajal sõitis rohelise tulega ristmikule ka Linda Barson, kelle kõrval istus Jerome Barson. Linda Barson ei suutnud enam auto hoogu pidurdada ning sõitis Williamsi Toyota Sequoia SUVile külje pealt sisse.

Jerome Barson suri 13 päeva pärast avariid sisemise verejooksu, vigastatud selgroo ja siseorganite vigastuste tagajärjel. Hukkunu lähedased alustasid aga Williamsi vastu kohtuteed, tennisestaari süüdistatakse hooletus autojuhtimises.

37-aastase Williamsi sõnul ei näinud ta ristmikule minnes vanapaari autot ning sõitis aeglaselt. Tennisetähe advokaat Malcolm Cunninghami rääkis avalduses CNNile, et Williams sisenes ristmikule rohelise tulega, kui talle otsa sõideti. «See on kahetsusväärne juhtum ning Venus väljendab sügavat kaastunnet pereliikmetele, kes kaotasid armastatud inimese,» lisas Cunningham. «Tunnen end kohutavalt. Minu süda on murtud,» lisas Williams enda Facebooki kontol.

Nüüd teatas Williamsi kaitsja, et õnnetuses polnud süüdi mitte tennisist, vaid salapärane kolmas juht, kes põgenes paha aimamata sündmuskohalt. Tennisetähe sõnul rikkus juht liiklusreegleid, ei andnud talle eelisõigust ja keeras talle ristmikul ette. Seepärast pidigi Williams temaga kokkupõrkamise vältimiseks aeglustama ning ei märganud ristmikule minnes vanapaari autot.