Ott Tänak on Saaremaa rallil pidurdamatus hoos. Kodusaarel võistlev ralliäss on võitnud kõik kiiruskatsed ning mingiks erandiks polnud ka laupäevahommikune Taritu katse teine läbimine, kus Tänak ja kaardilugeja Georg Gross said kirja ajaks 5.10,8, millega edestati Siim Plangit/Urmas Roosimaad 15,6 sekundiga.