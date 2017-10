Video: Lauri Markkaneni hiilgav sööt mängus Raptorsiga

Chicago Bullsi ridadesse kuuluv Markkanen viskas 29 minutiga 13 punkti (kaugvisked 3/5), kui viimases treeningmatšis jäädi 104:125 alla Toronto Raptorsile, kellega kohtutakse ka põhihooaja avavoorus.

Kuraditosinast punktist ja seitsmest lauapallist enam püüdis Markkanen tolles kohtumises pilke aga selle Justin Holiday'le antud sööduga.

Holiday with the Finnish (get it?) pic.twitter.com/7hOGGACiO9