Maiuspala! Shanghai finaalis kohtuvad Federer ja Nadal

Maailma esireket Nadal alistas kaks tundi ja 11 minutit kestnud poolfinaalis horvaadi Marin Cilici 7:5, 7:6 (7:3) ja Federer kulutas veidi alla kahe tunni, kui oli 3:6, 6:3, 6:3 parem argentiinlasest Juan Martin del Potrost.

Federer ja Nadal võitsid tänavu kahepeale kõik Suure Slämmi turniirid (Austraalia lahtised ja Wimbledon Federer, Prantsusmaa ja USA lahtised Nadal). Pühapäevane finaalmatš Shanghais on 24. kord, kui nad omavahel mõne turniiri finaalis vastamisi lähevad. Viimati juhtus see Miamis, kui Federer võitis 6:3, 6:4.

Tänavu on kohtutud veel Austraalia lahtiste finaalis, kui viiesetilise matši võitis Federer, ning Indian Wellsi turniiri 1/8-finaalis, kui võit kuulus samuti Federerile. Nadal suutis šveitslasest viimati jagu saada 2014. aasta jaanuaris, kui alistas ta Austraalia lahtiste poolfinaalis. Tõsi, enam kui kolme-aastast võidupõuda ei tasu liiga tõsiselt võtta, sest 2015 kohtuti vaid korra ja 2016 üldse mitte.

Läbi aegade on Federer ja Nadal seni kohtunud 37 korda ja hispaanlane juhib 23:14, aga kõvakattega väljakutel (nagu Shanghais) peetud kohtumiste lõikes juhib Federer napilt 10:9. Olgu lisatud, et 37-st omavahelisest duellis 30 on lõppenud avaseti võitnud mängija võiduga.

Federer on karjääri jooksul võitnud 19 ja Nadal 16 Suure Slämmi turniiri.

Kohtumine Shanghais algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 11.30.