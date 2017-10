Ott Tänak rooli-intsidendist: küllap mingid poldid vibreerisid lahti

«Loomulikult üritasime normaalset sõitu teha ja publikule tuli ju emotsiooni pakkuda. Kõik need inimesed, kes siia autasustamisele tulnud või veel ikka metsas on, tegid Saaremaa rallist erilise ürituse ja meie asi on neile midagi tagasi anda. Au ja kiitus publikule,» sõnas Tänak.

Tänaku ja kaardilugeja Georg Grossi ärevaim episood juhtus kaheksandal kiiruskatsel, kui «rool kippus sülle kukkuma». Mis seal täpselt juhtus? «Tee oli päris katki ja vibratsiooni palju. Küllap vibreerisid mingid poldid lahti. Katse peal mainisin Georgile, et rool hakkab küljest ära kukkuma. Ta ütles, et keera siis kinni. Vastasin, et too tagant tööriistad, aga ta polnud kuigi huvitatud minema.»

Rallipiloodina tuntud Gross maitses tänavusel Saaremaa rallil Tänaku kõrval kaardilugeja leiba ja sai MM-sarja üldkokkuvõttes teist kohta hoidva saarlase hinnangul hästi hakkama. «Eriline hetk, kui mees võidab Saaremaa ralli nii sõitja kui ka kaardilugejana (Gross on varasematel aastatel võitnud Saaremaal sõitjana – toim). Georg sai väga hästi hakkama – ma ei seganud teda, tema ei seganud mind ja tulemus on siin,» rääkis Tänak.