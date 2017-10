Tartu korvpalli-masendus jätkus Raplas

Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistluste poolfinaalis Tartust jagu saanud ja hõbemedali võitnud Rapla jätkas duellides Tartuga sealt, kus mullu pooleli jäädi. Avapoolaeg lõppes Rapla 39:35 võiduga, misjärel kulges mäng punkt-punktis kuni seisuni 71:70 Tartu kasuks.

Siis tegi Rapla 9:0 spurdi ning asus 2.52 enne kohtumise lõppu 79:71 juhtima. 46 sekundit enne lõppu jõudis Tartu tänu Kristjan Kitsingu korvile Raplast kolme punkti kaugusele (81:78), aga Indrek Kajupank vastas kohe omapoolse täpse viskega ja mäng oli otsustatud.

Rapla kasuks tegid skoori kaheksa mängijat, kusjuures koguni viis meest jõudsid kahekohalise punktisummani - Nolan Cressler ja Indrek Kajupank viskasid 19, Sven Kaldre 14, Maris Ziedins 12 ning Devonte Upson 11 punkti. Tartu edukaimad skooritegijad olid leegionärid - Vytenis Cizauskas viskas 25, Carl Engström 15 ja Steven Cook 13 punkti. Lauavõitluse võitis Rapla 39:32 (sh ründelaud 14:7). Protokolli vaata siit.

Kui Tartu jaoks oli tegu selle hooaja esimese kohtumisega Eesti meistrivõistlustel, siis Rapla jaoks juba kolmas. Varasemast olid kirjas lisaajakaotus BC Kalev/Cramole ja kindel 78:56 võit TLÜ/Kalevi üle.

Rapla peatreener Aivar Kuusmaa intervjuus TV6-le: «Kogu võistkond tahtis mängu kodupubliku toel võita ja võitsimegi. Minu jaoks loeb lõpptulemus ja selle me saime. Kontrollisime paremini ründelauda ja mõned taktikalised nüansid veel aitasid seda võitu võtta. Üks asi, mis teeb meele kurvaks, on meie vabavisete protsent (17/24) – kui anname igas mängus ära ligi 10 punkti, siis on seda liiga palju.»

Kas ja mis tüüpi mängijaga kavatseb Rapla enda rivistust täiendada? Kuusmaa: «Mul on vaja mängijat, kes siia võistkonda sulandub. Praegu on meil ülimalt vinge tiimivaim – see, mis toimub treeningutel ja mängude ajal, on ülišeff! Arvan, et me ei kiirusta täiendustega. Mingid võidud on käes ja Balti liigas tulevad peagi esimesed mängud. Loodan, et Kristjan Voolaid liitub novembri alguses treeningutega ja saan rotatsiooni laiemaks ajada. Siis olen võib-olla targem, aga arvan, et kaldume pigem mängujuhi värbamise suunas.»

Tartu peatreener Priit Vene intervjuus TV6-le: «Rapla oli tugevam ja võitis. Enne, kui mõtleme kellegi värbamisele tahaks enda mehed terveks ravida. Võtame üks mäng korraga ja läheme edasi. Katsume eurohooajast välja tulla, selja taha jäid rasked mängud. Täna oli meil vastas veidi teistsuguse stiiliga meeskond.»