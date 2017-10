Kalmer Musting: suurest üllatusest jäi puudu 30 minutit

Nädala eest koduplatsil peetud avakohtumise napilt 25:27 kaotanud Serviti püsis võõrsil avapoolajal kenasti mängus. Korra jäädi küll neljaväravalisse kaotusseisu (5:9), ent võitles poolajavileks välja 12:12 viigiseisu, mille pealt oli kõik võimalik.

Teiseks poolajaks enam rammu ei jagunud. Nexe pääses juhtima 17:14 ja kuigi Serviti jõudis seisuni 17:16, siis järgnes juba Horvaatia hõbedaklubi 5:0 spurt, mis tegi seisuks 22:16. Mäng oli sellega tehtud ja edasipääseja otsustatud. Kohtumise lõpusirgel andis peatreener Kalmer Musting mänguaega vahetusmeestele, mistõttu kärises vahe veelgi suuremaks.

«Teise poolaja algus otsustas edasipääseja. Teenisime kaks eemaldamist järjest, ei saanud kaitses hakkama ja andsime initsiatiivi vastasele. Kui esimeses poolajal viskas Roman Aizatullov viis väravat, siis vaheaja järel pani Nexe ta kinni. Ning eks tal sai jõud ka otsa. Tuli mõõn, millest enam ei taastunud,» selgitas Musting.

Eesti meisterklubi juhendaja ei proovinudki vahetult pärast mängu oma pettumust varjata. «Suur üllatus oli ainult 30 minuti kaugusel. Tegime eurosarjas kolm ja pool head mängu. Ainult tänase mängu teine poolaeg läks nurja. Ülejäänud seitse poolaega tegutsesime Horvaatia tiimidega (avaringis oli Serviti vastaseks HRK Gorica – toim) võrdselt. Meeskonna vaimse poolega peab tööd tegema, ma ei taha platsil näha näpuga näitamist, kui midagi välja ei tule.»

Serviti edukaimana viskas Roman Aizatullov 6 väravat. Henri Sillaste tabas 5, Anatoli Tšezlov 3, Martin Grištšuk 2 ning Carl-Eric Uibo, Siivo Sokk, Sergei Ljubtšenko, Kristjan Muuga ja Sander Sarapuu 1 korra.

«Esimesel poolajal mängisime tõesti väga hästi – Aizatullov oli kõva rünnakumootor ja Eston Varusk tegi väravas ülikõva partii,» sõnas Musting ja kiitis Serviti jaoks valusatel hetkedel neli väravat visanud Nexe joonemängijat, Katari koondises mängivat Mario Tomicit.

Horvaatia kõrgliiga paikneb eurosarjades eelmise kolme hooaja jooksul näidatud tulemuste põhjal koostatavas Euroopa käsipalliliidu (EHF) edetabelis 9., Eesti meistriliiga 28. kohal. Eesti meister Serviti suutis tänavu eurosarjas alistati Horvaatia tšempionaadi neljanda klubi Gorica ja andis viisaka lahingu hõbedameeskonnale Nexele. Mida sellest arvata?

«Nexe polnud võistkond, kes oleks meist klassijagu kõrgem. Kuna teise mängu lõpus, kui kõik oli selge, andsin mänguaega vahetusmeestele, kaotasime kokkuvõttes 13 väravaga, aga kahe mängu peale suutsime 120 minutist 90 nendega täiesti võrdselt tegutseda. Kripeldama jääb kodumängu lõpp ja kordusmängu teine poolaeg.

Aga samuti näitab see, et Eesti meistrivõistluste taseme osas ei ole meil põhjust häbeneda. Tõestasime eurosarjas endale, et me ei pea Euroopa keskmikke kartma, mis annab usku järgmisteks hooaegadeks. Vast õnnestub mõnel puhul EHF Cup sarjas kolmandasse eelringi jõuda, mis oleks meie võimalusi arvestades ilmselt ka ülim saavutus,» rääkis Musting.

Serviti hooaeg jätkub nüüd kolmel rindel – Eesti meistriliigas, karikavõistlustel ja Balti liigas. «Üks sari sai läbi, aga kolm tükki on veel ees. Proovime areneda, et järgmisel hooajal eurosarjas paremini esineda,» lausus Musting.

Serviti oli hooajal 2017-18 ainuke eurosarjas osalenud Eesti klubi, sest teised meistriliigaklubid ei soovinud tugevuselt kolmandas eurosarjas (Challenge Cup) kaasa teha.