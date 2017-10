Kes on Michael Jordani arvates kõigi aegade parim korvpallur?

Käsitleti mitmeid teemasid, muuhulgas ka kõigi aegade parima korvpalluri küsimust, millele Jordan vastas niimoodi: «Ma ei mänginud kunagi Wilt Chamberlaini ega Jerry Westi vastu (mängisud NBA-s vastavalt 1959-1973 ja 1960-1974 - toim). Oleks üpris ebaaus hakata siinkohal ütlema, kes meist oli kõige parem. Mina võitsin kuus NBA meistritiitlit ja Bill Russell (mängis NBA-s 1956-1969 - toim) võitis 11. Kas see teeb temast minust parema korvpalluri või hoopis vastupidi? Ei tee, sest me kõik mängisime NBA-s erinevatel ajastutel.»

Kuigi Jordani ajal oli tema meeskond Bulls NBA-s vägagi domineeriv, märkis korvpallilegend, et praegune olukord, kus Golden State Warriors teistest selgelt üle on, pole liigale hea. «NBA-le tervikuna ei tule ühe-kahe supermeeskonna olemasolu sportlikust perspektiivist kasuks, sest kui meil on üks-kaks suurepärast meeskonda, tunduvad ülejäänud 28 klubi paraja prahina,» sõnas Jordan.

Ekskorvpallur ei täpsustanud, keda ta kahe supertiimi all silmas peab. Üks on ilmselgelt Warriors, aga kas teine on Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets või näiteks Boston Celtics, jäi ebaselgeks.

Küll aga on selge, et «prahi» sekka liigitus kindlasti ka Hornets, kes on seitsme Jordani omanduses veedetud hooaja jooksul jõudnud play-off’i ainult kaks korda ja siis mõlemal puhul avaringis Miami Heatile kaotanud.