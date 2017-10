Kas ja keda kavatsevad värvata Tartu ja Rapla meeskonnad?

Pärast mängu TV6-le antud intervjuudes peatusid mõlemad treenerid teemal, kas ja kellega kavatsetakse meeskonda lähiajal täiendada.

Tartu Ülikooli peatreener Priit Vene: «Enne, kui mõtleme kellegi värbamisele tahaks enda mehed terveks ravida. Võtame üks mäng korraga ja läheme edasi. Katsume eurohooajast välja tulla, selja taha jäid rasked mängud.»

Rapla peatreener Aivar Kuusmaa: «Mul on vaja mängijat, kes siia võistkonda sulandub. Praegu on meil ülimalt vinge tiimivaim – see, mis toimub treeningutel ja mängude ajal, on ülišeff! Arvan, et me ei kiirusta täiendustega. Loodan, et Kristjan Voolaid liitub novembri alguses treeningutega ja saan rotatsiooni laiemaks ajada. Siis olen võib-olla targem, aga kui küsite, kas tsenter või mängujuht, siis kaldume pigem mängujuhi värbamise suunas.»