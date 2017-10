Vihane Arsene Wenger: penaltiotsus oli kohtuniku skandaalne omalooming

«See oli natuke naeruväärne otsus, pärast mida sattusime paanikasse ja lõpuks kaotasime. Tegu oli skandaalse otsusega, aga mis ma sinna ikka teha saan? Mitte midagi. Võime sellest rääkida-rääkida-rääkida, aga lõpuks lõid ju nemad värava. Tegu ei olnud penalti, vaid kohtuniku omaloominguga. Vale otsus, aga mis seal ikka. See penalti tuli vastaste jaoks ülitähtsal hetkel. Poleks penaltit antud, poleks nad ka viigiväravat löönud,» arvas Wenger pressikonverentsil.

Troy Deeney viigistas 19 minutit enne mängu lõppu penaltipunktilt seisu ja lisaminutitel lõi Tom Cleverley pärast Arsenali karistusalas toimunud suurt segadust Watfordi võiduvärava. Selle tabamuse osas oli Wengeril pretensioone vaid oma hoolealustele. «Jätsime teisel poolajal kasutamata mitu võimalust mäng ära otsustada. Teise värava puhul saame ainult iseennast süüdistada,» tõdes prantslane, kelle hoolealused on liigatabelis kuuendal kohal, liidrist Manchester Cityst jäädakse maha üheksa punktiga.

«Kuulsin, et Wenger pidas juba penaltit kaotuse põhjuseks. Noh, ma ei hakka härra Wengerit õpetama, aga nende kaotusel on tõesti põhjus. Kuid see pole üks penalti,» vastas Deeney BT Sporti eetris Arsenali peatreeneri väidetele.

«Põhjuseks on see, et neil pole mune. Iga kord, kui Arsenali vastu mängime, alustan mõttega: «panen esimesele mehele paugu kirja ja vaatame, kas neist on asja». Seekord tulin platsile ja hüppasime koos Per Mertesackeriga õhku – või õigupoolest ei pidanud ma hüppamagi,» jätkas Deeney. «Võitsin peapalli ja publik tõusis jalgele – oo, meil on mees, kes suudab kahevõitlusi võita. Ja kõik Arsenali mehed tõmbusid tagasi. Mängijana mõtled sellisel hetkel, et puhas rõõm. Selles peitubki minu tugevus – kui lased mul oma trumbid letti lüüa, tuleb sul raske õhtu,» sõnas ründaja.

Watfordi peatreener Marco Silva oli pahane väidete peale, nagu oleks ründaja Richarlison penaltiolukorras üritanud kohtunikku petta. «Nägin videokordust ja austan kohtuniku otsust. Mingit sukeldumist ega simuleerimist polnud. Richarlisoni vastu on kõrgligias sel hooajal kõige rohkem vigu tehtud ja nüüd kipuvad mõned mehed juba juttu üles võtma, et ta muudkui sukeldub. Ei ole nii. Ta on aus mängija ja teenib vigu täpselt nagu maailma parimad,» sõnas Silva BBC vahendusel.

Hooaega suurepäraselt alustanud Watford on viimases kolmes mängus löönud värava 90. minutil või lisaminututel. Arsenalist jagusaamine märkis meeskonna esimest koduvõitu ja liigatabelis ollakse kaheksa vooru järel kõrgel neljandal kohal.