Tšehhi väljaanne: Schumacher on koomas ja peab elu viimast võitlust

«Ta on koomas ja tegu on tema elu viimase võitlusega. Ma ei usu, et tal oleks mingi šanss sellest veel välja tulla. Tema juures käivad iga päev külalised. Pean tunnistama, et tema seis tundub väga halb,» lausus allikas.

2013. aasta viimastel päevadel mägedes suusatades õnnetult kukkunud ja raske ajutrauma saanud Schumacheri tegelikust seisundist on teada ülivähe, sest perekond ei jaga sakslase kohta infot. Mullu ütles perekonna advokaat Felix Damm aga, et Schumacher pole võimeline kõndima.

Alates 2014. aastal augustist viibib Schumacher ravil oma Šveitsi kodus. Mänedžeri Sabine Kehmi sõnul on vaikimine perekonna soov, sest ka Schumacher ise oli kogu oma karjääri jooksul eraelust rääkides väga kidakeelne. «Fännid ja meedia on suutnud seda aktsepteerida,» sõnas Kehm kevadel. «Oleme otsustanud Michaeli avalikkuse eest kaitsta, sest meie meelest on nii tema jaoks parem. Perekonnal on õigus sellises olukorras oma äranägemise järgi tegutseda.»

Sellist lähenemist on paljud kritiseerinud, leides, et vaikimine annab ebavajalikele spekulatsioonidele vaid hoogu juurde. «Kahju, et Michaeli fännid ei saa tema kohta midagi teada. Miks mitte neile tõtt rääkida?» imestas nädala alguses väljaandega Tageszeitung vestelnud Willi Weber, Schumacheri pikaaegne mänedžer.

Lisaks võttis 75-aastane Weber samas artiklis sõnu vormel 1 sarja hetkeseisu kohta. «Sarjal läheb täpselt samamoodi nagu minu ajal – halvasti. See on mikihiiresari, kus sport on muutunud teisejärguliseks,» siunas Weber sarja uusi ameeriklastest omanikke.