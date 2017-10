Meistriklassi näidanud Federer peatas finaalis Nadali võidumarsi

Šveitslane murdis hooaja seitsmendat turniirivõitu jahtinud Nadali servi kohe avaseti esimeses geimis ega andnudki seda edu suurepärase esimese servi toel enam käest. Teine sett kulges võrdselt seisuni 2:2, siis murdis Federer uuesti Nadali servi ning kui hispaanlane seisul 3:5 servides 0:40 taha jäi, oli šveitslasel kasutada kolm matšpalli. Neist esimese Nadal päästis, teisel lõi aga eestkäe võrku.

Kohtumine kestis tunni ja kaksteist minutit. Federer lõi kümme ässa ja võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti punktidest, loovutades Nadalile vaid viis punkti. Seitsmest murdepallis kasutas Federer ära kolm, kusjuures Nadalil kogu mängu jooksul murdepalle polnudki.

Federer alistas Nadal omavahelistes mängudes viiendat korda järjest ega ole sel aastal neljas kohtumises talle kaotanud. Lisaks tänasele tiitlile on Federer Nadalist tänavu jagu saanud nii Miami turniiri kui ka Austraalia lahtiste finaalis, samuti Indian Wellsi turniiril, kus vastamisi mindi juba 16 parema hulgas. Enne tänavust aastat mängiti viimati 2015. aastal Baseli turniiri finaalis ja ka seal võitis Federer.

Nadali viimane võit Federeri üle pärineb 2014. aasta Austraalia lahtistelt, kus hispaanlane võitis poolfinaalis kolmes setis. Üldplaanis on jäme ots siiski endiselt Nadali käes, sest šveitslane on nüüd võitnud meeste 38 omavahelisest kohtumisest 15, hispaanlane aga 23.

