Suur galerii: täna ümmargust sünnipäeva pidava Ott Tänaku teekond rallimaailma tippu

Tänavune on olnud Tänakule läbimurdeaasta, sest ta on saanud Sardiinias ja Saksamaal elu esimesed kaks etapivõitu. Lisaks on eestlane tõusnud veel neljal korral poodiumile.

Tänak jõudis avalikkuse ette 2008. ja 2009. aastal Eesti meistriks tulles. 2009. aastal tegi ta Portugalis ka debüüdi MM-rallil, lõpetades 20. kohaga. Sama aasta sügisel võitis ta Pirelli noorte sõitjate konkursi ja sai preemiaks osaleda kuuel MM-etapil. 2010. aastal võitis Tänak Soomes ja Suurbritannias PWRC arvestuses.

2011. aastal sõlmis eestlane Fordiga viieaastase lepingu ning teenis Mehhiko rallil elu esimesed MM-punktid. SWRC arvestuses lõpetas Tänak hooaja teisena, kuid sai Walesi rallil juba proovida ka WRC-autot. 2012. aastal kerkis Tänak M-Sporti esisõitjaks, ent hooaeg kulges hüplikult. Eestlasel jagus kiirust, kuid puudu jäi stabiilsusest. Parimaks jäi kolmas koht Sardiinias, hooaja kokkuvõttes lõpetas Tänak kaheksandana.

Vaheaasta järel oli Tänak MM-sarjas tagasi, kui sai 2014. aastaks koha DMACKi võistkonnas. WRC2-klassis sõites sai ta hooaja kokkuvõttes klassi kuuenda koha, võidutsedes Poola rallil. Järgmisel aastal oli Tänak juba taas täieõiguslik WRC-sõitja ja sai DMACKi Fordil hooaja kokkuvõttes 10. koha. Mullu oli eestlane DMACKi tiimis sõites MM-sarja kaheksas mees ja teenis tänavuseks jälle koha M-Sportis.