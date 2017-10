Kanepi järgmine vastane on alistanud vähi ning mitmed vigastused

Klejbanova tegi täiskasvanute seas debüüdi 2003. aastal, kui osales 14-aastaselt esimesel ITFi turniiril, mille ta ka kohe võitis. Tema karjääri parimad tulemused suure slämmi turniiridelt on neljandasse ringi jõudmised Austraalias (2009) ja Wimbledonis (2008). Karjääri jooksul on ta võitnud kaks WTA-turniiri ja 14 ITF-turniiri.

2011. aastal teatas venelanna, et tal on diagnoositud vähk. Toona maailma edetabelis 28. kohal paiknenud Klejbanova otsustas oma haigusest avalikkust teatada oma sünnipäeval. «Mul on praegu väga raske aeg. Mul pole tervisega vedanud, mul on Hodgkini lümfoom,» teatas naine seitse aastat tagasi.

Venelanna suutis tänu Itaalia arstidele haigusest võitu saada ning tegi tagasituleku suurde tennisesse 2012. aastal, kui teatas uhkelt oma veebilehel, et alistas Hodgkini lümfoomi 6:0, 6:0. Sama aasta sees võttis ta veel mõned suured skalbid, näiteks Dominika Cibulkova ja Petra Kvitova omad, ning tõusis tagasi maailma 100 parema tennisisti hulka.

Kuigi Klejbanova oli seljatanud tõsise haiguse, tuli tal edaspidigi karjääris rohkelt probleemidega tegeleda. «Eelmisel aastal oli mul põlvega probleeme ning käisin operatsioonil. Aasta alguses oli mul probleeme ka jalaga,» loetles venelanna teda kimbutanud probleeme.

Kuna venelanna on WTA tuurist eemal olnud rohkem kui kaks aastat, puudus tal ka kaitstud edetabelikoht, mistõttu oli tal suurde tennisesse naasta veelgi raskem. «Sel korral ei saa ma mitte millegi muu peale loota, kui ainult oma oskuste. Keskendun eelkõige oma mängude kvaliteedile, mitte matšide arvule. Ma ei taha oma keha hävitada,» ütles Klejbanova.

Tagasituleku tegi ta tänavu juulis, kui sai vabapääsme 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga Hua Hini turniirile Tais. Ta jõudis seal finaali, kuid pidi tunnistama tol hetkel maailma 178. reketi Luksika Kumkhumi paremust. Pärast tagasitulekut on ta osalenud veel viiel ITF-turniiril, millest Lubbocki oma õnnestus tal ka võita.

Kanepi ja Klejbanova on varasemalt kohtunud korra. Matš toimus 2009. aastal Brisbane'i turniiril ning siis lahkus kõva kattega väljakult 6:1, 6:4 võiduga venelanna.

Mis on Hodgkini lümfoom?

Hodgkini lümfoom on kasvaja, mille korral suurenevad esmalt lümfisõled ebanormaalsete lümfirakkude kogunemise tagajärjel, hilisemas staadiumis levib haigus ka lümfisõlmedest väljapoole. See haigus esineb sagedamini varajastes 20ndates ja üle 50 aastastel inimestel.

Haigus on saanud nime inglise arsti Thomas Hodgkini järgi, kes kirjeldas esmakordselt haigust 1832. aastal.