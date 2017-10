Vettel avaldas, miks ta peab Räikköneni oma lemmikuks

Vettel, kellel on karjääri jooksul ikka tiimikaaslastega aeg-ajalt probleeme tekkinud, kiitis Räikköneni eelkõige selle eest, ta ei sekku poliitilistesse mängudesse. «Tihti tehakse vormelisarjas asjad keerulisemaks, kui need tegelikult on. Seega on alati hea, kui saad koostööd teha kellegagi, kes sellistest asjadest ei huvitu,» lausus Vettel.

«Võttes eelnevalt arvesse, siis Kimi on tõenäoliselt kõige parem tiimikaaslane, kes mul olnud on. Ta on ikka üsna otsekohene. Sain üsna hästi läbi ka Daniel Ricciardoga,» jätkas Vettel.