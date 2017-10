Alar Varrak: meie rünnak oli võrreldes Kubani mänguga mitmekülgsem, aga kaitses jääme veel hätta

Venemaa tippklubi pani paremuse maksma juba avaveerandiga, mis võideti 30:12. «Jah, Unics on väga hea meeskond, aga me ei teinud õigetel hetkedel vigu ära ja lasime nad rünnakul jooksma. Sarnaselt eelmise nädala mängule Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga läks aega, kuni vastaste tasemega kohanesime,» nentis Kalevi peatreener Alar Varrak.

Suvel Unicsi peatreeneriks saanud kreeklane Dimitrios Priftis andis teisel neljandikul mitmetele põhimeestele puhkust. Kalev kasutas võimaluse ära, viskas kümne minutiga 34 punkti ja vähendas poolajaks vahe üheksale. «Keskendusime viimase nädala jooksul palju ründemängule ja võrreldes Kubani-kohtumisega oli seis juba selgelt parem. Suutsime kogu meeskonnana olla ohtlikumad ja mitmekülgsemad. Näiteks (Janari) Jõesaar oli täna selgelt nähtavam,» lisas Varrak.

Teisel poolajal Martin Müürsepa endine koduklubi midagi juhuse hooleks ei jätnud, võttes Kalevi vastu Ühisliiga ajaloos ühe kaotuse kõrval oma 12. võidu. Järgnevad mängud peab Eesti klubi idaliigas lähirivaalide Permi Parma ja Saraatovi Avtodori vastu.

«Kui nüüd päris ausalt rääkida, siis eks see ole ju selge, et Kuban ja Unics mängivad Ühisliigas kõige kõrgemate kohtade nimel ning meie sarnaselt Permi ja Saraatoviga heitleme allpool. Perm on kahe hooaja vahel selgelt oma ridu tugevdanud, aga kui suudame ka kaitse korda saada - praegu jääme selles osas veel selgelt hätta -, on meil šanssi küll,» lisas Varrak.

Kalev otsib klubist hiljuti lahkunud leedulasele Martynas Mažeikale asendust. Nagu Varrak on varem öelnud, võimaldab Eesti meisterklubi rahakott palgata tagaliini mängija, kelle kuupalk jääb alla 10 000 euro. Paar meest on Kalevil ka radaril ning juhendaja avaldab lootust, et uus mees võiks Tallinna saabuda veel oktoobrikuus.

«Meil on üks mängija radaril, kes mulle isiklikult väga meeldib. Aga ta taastub tõsisest õlaoperatsioonist, mistõttu läheks kindlasti omajagu aega, enne kui ta oma parimat mängu näidata suudaks. Mõned variandid on veel, loodetavasti oleme homme-ülehomme targemad,» ütles Varrak.

Kaasani Unics – Kalev/Cramo 104:78 (55:46)

Melvin Ejim 19 p, Stephane Lasme 15 p – Bojan Subotic 17 p, Branko Mirkovic 15 p

2 p visked 67%-42%, 3 p 50%-42%, lauapallid 35-27, pallikaotused 15-14