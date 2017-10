30-aastasel Messil on praegu kaks last – nelja-aastane Thiago ja kahe-aastane Mateo. Suvel abiellus ta oma laste ema Antonella Roccuzzoga, kellega tutvus juba lapsepõlves. Nüüd avaldas paar, et ootab kolmandat last.

Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Oct 15, 2017 at 7:02am PDT