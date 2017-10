US Openi võitnud abielupaar tegi ajalugu

El Tayeb alistas squashi US Openi finaalis 3:2 Raneem El Welily, Farag oli aga 3:0 üle Mohamed El Shorbagyst. Eelmisel aastal abiellunud paari mõlemale poolele oli tegu elu esimese suurturniiri tiitliga.

Kui El Tayeb ja Farag tegid ajalugu sellega, et võitsid eraldi üksikmängu tiitlid samal päeval, siis samadel võistlustel triumfeerinud paare leiab spordiajaloost varemgi. Mullusel Rio olümpial kuulusid näiteks Suurbritannia maahokinaiskonda abielus olevad Helen ja Kate Richardson-Walsh. Samuti võidutsesid Rios samal päeval trekisõitjad Jason ja Laura Kenny, kui esimene võitis meeste keirini ja teine naiste omniumi finaali. Tõsi, kulda võites polnud tegu veel abielupaariga, sest paari mindi alles kuu aega hiljem.

