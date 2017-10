Kontaveit jätkab värskes maailma edetabelis kõrgel kohal, Zopp tõusis taas

Esikümnes muutusi pole, Simona Halepile järgnevad Garbiñe Muguruza, Karolina Pliškova, Elina Svitolina ja Venus Williams. Meeste ATP tabelis on Jürgen Zopp kerkinud 11 koha võrra ja on 180. real. Teistest eestlastest loovutas Vladimir Ivanov üheksa positsiooni ja on 510. kohal. Tabelisse mahuvad veel Kenneth Raisma (737.), Mattias Siimar (1227.), Kristjan Tamm (1433.), Oskar Lusti (1663.) ja Karl Kiur Saar (1956.)

Liider on ikka Rafael Nadal, kellele järgnevad Roger Federer ja Andy Murray ning omavahel kohad vahetanud Marin Cilic ja Alexander Zverev. Dominic Thiem möödus Novak Djokovicist ja lükkas serblase seitsmendaks, samuti vahetasid kohad kaheksandaks tõusnud Grigor Dimitrov ja tema selja taha langenud Stanislas Wawrinka. Esikümne lõpetab Davod Goffin.