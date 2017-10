Kuidas käib Saaremaa ralli teede uuesti sõidukõlblikuks saamine?

«Meie võistlus käib siin veel kindlasti kaks nädalat edasi, võib-olla rohkemgi,» alustab rallijuht Toomas Sepp selgitust. Suur osa rallijärgsest tööst on võistluseks kasutatud kruusateede esialgsesse seisu tagasiviimine. «Teede suhtes on täpselt nii, et peale kiiruskatsete lõppu olid kohe höövlid väljas. Esimesed kahjustused elimineeritakse ära – esimesed juba laupäeval, osa pühapäeval, osa täna. Täna-homme vaatame veel üle, kas kuskil on midagi veel ja siis algab kruusavedu sinna, kuhu on vaja. Me oleme ikka igal aastal püüdnud asjad korda teha, et meil oleks järgmisel korral kuhu tagasi minna. Tundub, et oleme hakkama saanud.»

Tänavune ülesanne teede kordategemisel on seoses võistlust kiusanud vihmaga paarist varasemast aastast kallim. «Ma ei ole ise katsetele jõudnud olukorda vaatama, aga kindlasti on see aasta kulu kordades suurem paarist varasemast, kus on olnud ilm ilus ja oleme kergemalt pääsenud. Sel aastal on kindlasti kulutused suuremad,» selgitab Sepp. Kui suure summa teede kordategemine neelab, ei oska mees aga veel prognoosida.

Sepp rõhutab, et rallikorraldajad annavad endast parima, et teed võimalikult kiiresti taas ilusaks saada ja igasuguste küsimuste või märkustega pole mõtet viivitada: «Me küsime igal aastal vallavalitsustest üle, kas on mingeid pretensioone. Kurb on see, et tihti ei öelda seda otse meile, vaid räägitakse kusagil mujal, et midagi on valesti. Võiks pöörduda otse korraldaja poole, et siin on ralliga seotud kahjud – eks me proovime kõik korda teha, tuleb ainult teada anda. Kuna sügisene ilm on selline heitlik, siis me muidugi ei jõua korraga igale poole, aga üritame anda endast parima, et kõik oleks rahul.»