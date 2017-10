Graafikud: Meistrite liigas ristavad piigid Man City ja Napoli ning Real ja Spurs

Dries Mertensi seitse väravat on aidanud Napolil kerkida Itaalia kõrgliiga liidriks.

Koondisepausi järel jätkuvad teisipäeval-kolmapäeval mängud Euroopa Meistrite liigas. Eestlasi huvitab kahtlemata teisipäeval võõrsil Mariboriga kohtuva Liverpooli käekäik ja eriti see, kas koos meeskonnaga Sloveeniasse sõitnud Ragnar Klavan seekord ka platsile pääseb. Teisipäevase mängupäeva maiuspalad on kahtlemata Inglismaa ja Itaalia liiga liidrite ehk vastavalt Manchester City ja Napoli duell F-grupis ning H-grupi kohtumine Madridi Reali ja Tottenhami vahel. Kolmapäevases mängudekavas püüab pilku ennekõike Londoni Chelsea ja AS Roma heitlus.