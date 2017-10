Madridi Real ja Tottenham teevad supertehingu?

24-aastane Kane on kolmel viimasel täishooajal löönud Inglismaa kõrgliigas 75 väravat, tänavu on kaheksa mänguga kogunenud tema arvele kuus tabamust. Lisaks suurepärased esitused (kuue matšiga seitse värarvat) käimasoleval aastal rahuvskoondise särgis. Loomulikult on Hispaania hiid mängijale silma peale pannud.

Juhul kui inglase üleminek saab tõeks, võivad vastupidise teekonna ette võtta kaks endist Tottenhami mängijat, Luka Modric (32) ja Gareth Bale (28). Ühtlasi jääb Londoni meeskond ründajata ning selle positsiooni täidaks ideaalis Karim Benzema (29).

Madridi Real ja Tottenham lähevad homme vastamisi Meistrite liigas. Hispaania meeskonna peatreener Zinedine Zidane potentsiaalset üleminekut spekuleerida ei soovinud. «Ma ei oska öelda, mis tulevikus juhtub, aga praegu on Kane võtmemängija Tottenhamis. Nad on väga hea meeskond ja valmistume eelseisvaks mänguks põhjalikult.»