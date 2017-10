Võimas teine poolaeg kindlustas Magnus Pehrssonile meistritiitli

Tänases kohtumises läksid Pehrssoni hoolealused vastamisi kuuendal tabelireal paikneva Norrköpinguga. Möödunud hooajal pronksise autasu teeninud Norrköping asus matši esimesel poolajal David Karlssoni tabamusest juhtima – üheväravalises kaotusseisus Pehrsson oma mängijad riietusruumis vastu ka võttis.

Pehrssoni motivatsioonikõne läks asja ette – külalismeeskond lõi teisel kolmveerandtunnil kolm väravat ja võitis kohtumise 3:1. Skoori tegid Carlos Stranberg 49., Lasse Nielsen 61. ja Anders Christiansen 84. minutil.

Teisel kohal paiknev Stockholmi AIK kaotab Malmöle kolm vooru enne hooaja lõppu kümne punktiga, mis tähendab, et matemaatiliselt pole enam ühelgi teisel meeskonnal võimalik Malmöt edestada. Tänavune meistritiitel on Malmöle teine järjestikune, klubi ajaloos on võidutsetud 20 korral.

Meistrite liiga teises kvalifikatsiooniringis tunnistas Malmö kahe mängu kokkuvõttes Makedoonia klubi Vardari 4:1 paremust. Hooaeg varem jõudsid rootslased alagrupiturniirile.