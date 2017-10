Loos tehtud: Itaalia peab jalgpalli MMile jõudmiseks alistama Rootsi

Loosimiseks said asetuse neli meeskonda - maailma edetabelis 11. kohal asuv Šveits, 15. kohal Itaalia, 18. kohal Horvaatia ja 19. kohal paiknev Taani. Nende vastased selgusid nelikust: Põhja-Iirimaa (edetabelis 23. koht), Rootsi (25.), Iirimaa (26.) ja Kreeka (47.).

Vastamisi loositi esmalt Põhja-Iirimaa ja Šveits, seejärel Horvaatia ja Kreeka, kolmandana Rootsi ja Itaalia ning neljanda paari moodustasid seega Taani ja Iirimaa.

vs. The #Azzurri will face Sweden in the play-off with the first leg away.#WCQ #VivoAzzurro #SwedenItaly