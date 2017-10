Videod: meenuta tänase sünnipäevalapse Kimi Räikköneni karjääri lõbusamaid hetki

Juba 2001. aastal vormel 1 sarjas debüteerinud soomlane tegi 2010. aastal kiire kõrvalepõike autoralli MM-sarja, kuid oli 2012. aastal vormeliroolis tagasi. 2007. aastal maailmameistriks tulnud soomlane on lisaks lõpetanud 2003. ja 2005. aastal MM-sarjas teisel ning 2008. ja 2012. aastal kolmandal kohal.

Ennekõike on Kimi tuntud ja armastatud aga siiski selle poolest, et ta on... noh, lihtsalt Kimi. Allpool valik stiilinäiteid.

The Ice Man is 38 today!



Happy birthday, Kimi - hope you manage to get a little bit of 'me time' today pic.twitter.com/QYo8rGqUky