Täna otsepilt: HC Kehra võõrustab HC Viimsit

Kehra ja Viimsi on Eesti liiga veteranidena muidugi vanad tuttavad, 20 aastat tagasi kohtuti korra ka meistrivõistluste finaalis. Viimsi lõpetas siis Kehra nelja-aastase valitsemisaja ja teenis klubiajaloo ainsa meistrikulla. Mullu olid meeskonnad vastamisi üheksa korda ja kehralased väljusid võitjana seitsmel puhul. Huvitava tõsiasjana sai Viimsi mõlemad võidud just Kehra spordihoones, kus kohtutakse kolmapäevalgi.

«Küllap siis see saal meile sobib,» ütles Viimsi peatreener Ain Pinnonen muiates. «Kehra on alati väga tugev vastane meie jaoks, aga tundub, et äkki nad pole sel aastal nii teravad kui varem. Loodame heale kaitsele ja väravavahtide tööle ning siis on meil omad võimalused kiirelt nõelata.»

Kehra juhendaja Kaupo Liiva mängis mullu veel ise kaasa ja tunnistas, et kodused kaotused tulid pigem kehva motivatsiooni pealt. «Tänavugi on sama probleem varem kimbutanud, aga viimastes mängudes Aruküla ja Viljandi vastu on ses mõttes kõik paremuse poole liikunud,» kinnitas Liiva.

«Meie jaoks on kodumängud väga tähtsad ja rõhutame seda ka mängijatele,» lisas Liiva, kes peab endiselt hakkama saama vigastatud mängujuht Uku-Tanel Laastuta ning põlvetraumade tõttu terveks hooajaks eemale jäävate Jaan Kauge ja Ingmar Kasukita. «Õnneks sai Dmõtro Jankovski rohelise tule ja tegi juba Viljandi vastu kaasa.»

Tabelis on Kehral hetkel kuus ja Viimsil 4 punkti.