Täna otsepilt: seni punktideta Tapa ja Aruküla duell

Meistriliiga tabeli lõpuosa muutub täna kindlasti, sest kahte nulli peal olevat meeskonda õhtul enam pole. SK Tapale tuleb külla Aruküla/Audentes – mõlemad tiimid on tänavu andnud häid lahinguid tugevamatele, kuid punktiarvet pole avanud. Mullugi mängiti võrdselt, sest Tapa võitis Aruküla SK vastu kolm ja kaotas kaks mängu.

«Võiduks on kaks võimalust – kas üks võtab või teine annab,» sõnas Tapa peatreener Elmu Koppelmann. «Usun, et tuleb võrdne mäng ja tulemus sõltub väikestest nüanssidest. Üks on mänguskeemist kinnihoidmine, teine rünnakutarkus ja kolmas, kuidas noored mehed närvipingega toime tulevad. Viimati lasime endale 43 väravat visata ja seda on lubamatult palju.»

«Meie jaoks peituvad mänguvõtmed heas kaitses,» kinnitas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla. «Tapa on kavala ning nahaalse rünnakuga meeskond, neil on osav ja andekas mängujuht Vahur Oolup, kes treenib minu juures Audenteses. Teoorias teame, mida võitmiseks tegema peame, loodetavasti viime selle praktikaski ellu.»