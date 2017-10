Kubica tegi järjekordse sammu F1-sarja suunas

Meeskond avalikustas, et selja taga on järjekordne produktiivne päev, kuid ei soovinud rohkemat rääkida, öeldes, et nad jälgivad poolaka arengut ka edaspidi. Kõigest nädal aega tagasi lõpetas Kubica eduka testsõidu Suurbritannias.

Teadupärast on Williams järgmiseks aastaks lepingu sõlminud Lance Strolliga, kuid ebaselge on teise sõitja positsioon. Autosport andmetel on antud kohale kolm kandidaati. Nendeks võidusõitjateks on kuninglikku sarja naasmise mõtteid hellitav Kubica, praegune Williamsi põhisõitja Felipe Massa ja meeskonna varusõitja Paul di Resta.

Di Resta saab oma oskuseid demonstreerida homme ja eeloleval nädalavahetusel Austini ringrajal. Varasemalt ühe korra kuninglikust sarjast loobunud Massa on motiveeritud Williamsis jätkama. Spekulatsioonide kohaselt teeb meeskond otsuse enne hooaja lõppu.