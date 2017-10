AMETLIK! Tänak liitub Toyotaga

«Oleme väga õnnelikud, et suutsime Otiga kokkuleppele jõuda, sest oleme teda juba pikalt jälginud. Tema näol on olemas ideaalne segu noorusest ja kogemustest, lisaks veel õige vaimne suhtumine, mis tähendab, et ta sulandub suurepäraselt meie meeskonda,» sõnas Mäkinen.

Welcome to the TOYOTA GAZOO Racing WRT in 2018 Ott Tänak! Read more here: https://t.co/8kWDfqyPX8 pic.twitter.com/iEq4vHPgjB — TGR_WRC (@TGR_WRC) October 18, 2017

Terve senise WRC-karjääri on Tänak esindanud M-Sport meeskonda. Tänavu sai ta suuresti enda tagasiside põhjal arendatud Ford Fiesta RS WRC võistlusmasinal kätte karjääri esimesed rallivõidud Sardiinias (kruusal) ja Saksamaal (asfaldil). Selleks hooajaks MM-sarjaga taasliitunud Toyota on maitsnud võidurõõmu Rootsi ja Soome rallidel.

«Nagu Yaris WRC on ka Ott tänavu ületanud kõiki ootusi, nii et olen kindel, et neist saab tugev kombinatsioon kiirusest ja järjepidevusest mõlemal teepinnasel,» lisas Mäkinen. Lisaks tänas tiimiboss Yarise testimisprotsessis suurt rolli mänginud Juho Hännineni, kes eestlasele peab koha vabastama. Hännineni senine kaardilugeja Kaj Lindström asub Toyota spordidirektori ametikohale.

Meeskonnas jätkavad tuleval hooajal tänavustest pilootidest Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi.