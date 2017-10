Otseblogi: Kontaveit kohtub Luksemburgis Briti teise reketiga

Kui kolmanda asetusega Kontaveit alistas avaringis slovakitari Jana Cepelova (WTA 107.) 6:0, 6:2, siis Watson oli sama kindlalt, 6:2, 6:1, üle Belgiat esindavast Yanina Wickmayerist (WTA 112.).

Watson ja Kontaveit on omavahel kohtunud kahel korral. 2014. aastal jäi Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste kolmandas eelringis peale Watson, alistades eestlanna 6:1, 6:1. Tänavu Bieli tenniseturniiril oli Kontaveit kõvakattel aga parem 7:6, 6:2. Watsoni näol on tegu Briti teise reketiga - edetabelis temast kõrgemal on Johanna Konta (WTA 10.).

Kontaveit, kelle viimast kolme kuud tenniseväljakutel võib liialdamata nimetada ebaõnnestunuks, oli enne eilset viimasel seitsmel jõuproovil võidurõõmu maitsnud vaid korra.