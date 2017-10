FOTOD: Maailma kuulsaim snuukrimängija kandis matši ajal siniseid jooksutosse

Matš pälvis üle maailma oodatust rohkem tähelepanu, sest 41-aastane O'Sullivan saabus kohtumisele siniste jooksutossudega.

Senise karjääri jooksul enam kui 8 miljonit dollarit auhinnarahasid teeninud O'Sullivan põhjendas etiketi karmi rikkumist hiljuti joostes saadud hüppeliigesevigastusega, mis ei lase tal kingi kanda.

70 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri korraldajad andsid O'Sullivanile teada, et teises ringis võib ta kaasa teha vaid juhul, kui kasutab musta värvi jalanõusid, olgu nad siis kingad või tossud.

