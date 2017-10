Taani naisjalgpallurite protest võib koondisele lõppeda krahhiga

Probleem seisneb selles, et Taani naisjalgpallurid keelduvad Rootsi vastu mängima, kuna nende kõnelused Taani jalgpalliliiduga palga osas ebaõnnestusid. Taani jalgpalliliit on sellest FIFAle teada andnud ning ootab nüüd distsiplinaarotsust, mis võib päädida sellega, et Taani eemaldatakse MM-valiksarjast.

Mäng Rootsiga pidanuks toimuma reedel Göteborgis. Kuigi Taani jalgpalliliit lubas tõsta investeeringud naist jalgpalli 270 000 euro pealt aastas 616 000 euro peale, polnud naised nähtavasti sellega nõus.