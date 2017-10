Video: väravatemasin Ronaldo laulis mängu eel Meistrite liiga hümni

Jalgpallimaailma kõige kuulsama hümni refrään on kirja pandud erinevas keeles (inglise, prantsuse ja saksa). Meistrite liiga hümni autoriks on Inglismaa helilooja Tony Britten, kes kirjutas selle George Friedrich Händel Preester Zadoki põhjal 1992. aastal.

Kohtumine Madridi Reali ja Tottenhami vahel lõppes eile 1:1 viigiga. Inglismaa klubi läks kohtumist küll Raphael Varane omaväravast juhtima, kuid Ronaldo 43. minutil realiseeritud penalti tõi tabloole viiginumbrid.

Cristiano Ronaldo sings along to The Champions League anthem. Nothing but respect. pic.twitter.com/2SLJgGxCfb