Šokeeriv: kuulus võimleja rääkis, kuidas USA koondise arst teda 13-aastaselt seksuaalselt ära kasutas

21-aastane Maroney postitas Twitterisse detailse süüdistuse doktor Larry Nassari kohta, kes töötas USA võimlemiskoondisega 30 aastat. Praegu viibib Nassar Michigani vanglas ning ootab oma karistust lasteporno omamise eest. Küll aga pole ta end süüdi tunnistanud võimlemiskoondislaste ahistamises.

Eelmisel aastal paljastas USA ajaleht Indianapolis Star, et viimase 20 aasta jooksul on USAs seksuaalse ahistamise ohvriks langenud vähemalt 368 võimlejat. Üks neist on Londoni olümpial kuld- ja hõbemedali võitnud Maroney.

Maroney sõnul sattus ta esmakordselt ahistamise ohvriks USA koondise treeninglaagris, kui ta oli alles 13-aastane. Võimleja sõnul rääkis Nassar talle, et teostab tütarlapse peal «meditsiiniliselt vajalikku ravi, mida ta on oma patsientidele pakkunud juba üle 30 aasta». Mida «ravi» endast detailsemalt kujutas, jättis naine enda teada.

Küll aga rääkis Maroney, et samasugust «ravi» teostas Nassar talle terve tema ülejäänud karjääri jooksul. Võimleja sõnul söötis Nassar talle sisse ka unerohte, kui koondis reisis 2011. aasta MMile Jaapanisse. «Mäletan, et ta andis enne lendu mulle unerohtu ning järgmine hetk, mida ma mäletan, oli see, et olin temaga kahekesti hotellitoas ning sain temalt «ravi». Arvasin, et suren sel õhtul,» meenutas Maroney.

Maroney selgitas, et otsustas ahistamisest avalikult rääkida, kuna selliseid asju ei juhtub igal pool. «Kus on võim, seal on ka potentsiaal ahistamisele. Minu unistus oli jõuda olümpiale ning need asjad, mida pidin unistuse täitmiseks tegema, olid ebavajalikud ja vastikud.»